محافظ كفر الشيخ: التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ستزيد الفترة المقبلة

الأحد 03/يناير/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء جنال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنهم يقومون بحملات توعية منذ نحو أسبوع بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن تحصيل الغرامة الفورية على المخالفين سيبدأ من اليوم.

وأشار "نورالدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن نسبة ضخمة من المواطنين ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن هناك حملات مكثفة على مختلف المناطق لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ومدى التزام المواطنين.

وأوضح أنه تم تحرير 700 مخالفة لأشخاص لا يرتدون الكمامات، متوقعا أن نسبة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية ستزداد الفترة المقبلة بفضل عمليات المتابعة.

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