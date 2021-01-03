استشاري يكشف عن السن المناسب لزيارة الطفل عيادة طبيب الأسنان (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
شدد الدكتور أحمد عز الدين، استشاري تجميل الاسنان والتركيبات الثابتة، على ضرورة المواظبة على غسيل الاسنان باستمرار من خلال وضع الأم شاش معقم على الإصبع، وقيامها بتنظيف اسنان ولسان طفليها لمنع تواجد البكتريا على الأسنان أثناء النوم.

وتابع "عز الدين" خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن الطفل عليه أن يهذب إلى طبيب الاسنان ابتداءً من عام ونصف، للعمل على منع أي تدهور في الاسنان.

ولفت إلى أن الاطفال الذين لديهم اسنان وصلت لمرحلة التسوس يتم حشوها وساء حسو عادي او عصب، مضيفًا أن هناك إمكانية لوضع تركيبات للأطفال سواء من المعدن أو البورسلين، ولكن يفضل البورسلين للأطفال حتى لا يتعرضوا للتنمر من قبل أصدقائهم.

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