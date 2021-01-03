تحصيل مليار و 235 مليون جنيه قيمة التصالح بالقليوبية

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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى اليوم بعد الإعلان عن مد مدة تلقي الطلبات وفق مجلس الوزراء إلى نهاية مارس 2021 بلغ 220252 طلب تصالح، كما جرى تحصيل مليار و235 مليونًا و846 ألف جنيه.



واوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.