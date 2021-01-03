أيمن أبو العلا ينصح مصابي كورونا باستخدام جهاز قياس الأكسجين بالمنزل (فيديو)

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أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن الأكسجين المستخدم في المستشفيات يصنع بمصر.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة" صدى البلد":"لا أريد استباق الأحداث في واقعة مستشفى الحسينية، لحين صدور تحقيقات النيابة العام، لكن ما يهمني عدم تكرار الحادث".



وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا أنه لا مانع من استخدام جهاز قياس نسبة الأكسجين في المنزل، لافتا إلى أن الجهاز تشبه الترمومتر، ومهم للمتابعة في حالات العزل المنزلي للجوء إلى المستشفى حال تدهور الحالة.

