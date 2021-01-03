أيمن أبو العلا ينصح مصابي كورونا باستخدام جهاز قياس الأكسجين بالمنزل (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن الأكسجين المستخدم في المستشفيات يصنع بمصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة" صدى البلد":"لا أريد استباق الأحداث في واقعة مستشفى الحسينية، لحين صدور تحقيقات النيابة العام، لكن ما يهمني عدم تكرار الحادث".

وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا أنه لا مانع من استخدام جهاز قياس نسبة الأكسجين في المنزل، لافتا إلى أن الجهاز تشبه الترمومتر، ومهم للمتابعة في حالات العزل المنزلي للجوء إلى المستشفى حال تدهور الحالة.

أخبار تهمك

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يدعم فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة عرض سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مانشستر يونايتد يحسم قراره بشأن بوجبا

منذ 42 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ ساعتين و 11 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يُحدد موعد حسم موقف ساسي

منذ 40 دقيقة

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نجم ليفربول بديل كوستا في أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ 10 دقائق

أول رد من الشاب خالد بعد شائعات وفاتة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

06:00 م

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

04:30 م

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

07:30 م

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى