تغريم 420 مواطن لعدم ارتدائهم الكمامات في كفر الشيخ (صور)

الأحد 03/يناير/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقف العمومي لسيارات الأجرة بين المحافظات، وسيارات الأجرة بين مراكز المحافظة، ومكتب البريد الرئيسي، ومحطة قطار كفر الشيخ، وعدد من المقاهي بشارع المصنع، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول كفر الشيخ، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور وعدد من ضباط.

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ غلق 8 محال وجزاره ومطعم لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والجونتيات، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددًا على الالتزام بارتداء الكمامات، وحذر المسؤولين عن الموافق وأصحاب السيارات من تحرك السيارات من الموقف دون ارتداء سائق السيارة وكل الركاب الكمامات.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات،مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات،حفاظا على صحة المواطنين، ويجب على كل مواطن الحفاظ على نفسه وأسرته، وأن الفيروس يصيب الأطفال والكبار، على حد سواء.

وعلى جانب أخر تمكنت الحملات وأعضاء تحرير420 محضرًا للمخالفين الذين خالفوا قرار مجلس الوزراء الخاص بتوقيع الغرامات على غير مرتدي الكمامات، بتحصيل 50 جنيه غرامات فورية في مدن محافظة كفر الشيخ.

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