بكلمات مؤثرة.. ناهد السباعي ترثى الكاتب وحيد حامد

الأحد 03/يناير/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعت الفنانة ناهد السباعي السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد التي رحلت عن عالمنا أمس.


ونشرت ناهد صورة له عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : إنا لله و انا اليه راجعون... كنت محظوظة و فخورة ان اول فيلم اعمله كان احكي يا شهرزاد تاليف الكاتب العظيم وحيد حامد و كان ده بالنسبة لاي ممثل فرصة العمر و جائزة انه يشتغل ف فيلم تاليف الكاتب الكبير وحيد حامد...فقدت مصر قامه كبيرة لا تعوض...اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه .


وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس الماضي ، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.


والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره.

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