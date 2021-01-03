وزير المالية: أطلقنا 49 إقرار من الإقرارات الضريبية بصورة إليكترونية (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اطلاق المرحلة الأولى من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، لافتا إلى أن الدولة المصرية بدأت تطوير المنظومة الضريبية بأكملها منذ 2018.

وأشار "معيط"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن هناك شركة عالمية أعادت هندسة الإجراءات، موضحا أنه تم اطلاق 49 إقرار من الإقرارات الضريبية بصورة إليكترونية، منوها بأن هناك توجه أن تكون كل الإقرارات الضريبية بصورة إليكترونية.

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