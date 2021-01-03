59 مليون دولار قرض للأردن من بنك الاستثمار الأوروبي

الأحد 03/يناير/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر

وقعت الحكومة الاردنية اليوم، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 59 مليون دولار مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لقطاع الصحة، للاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويهدف التمويل بحسب بيان صحفي، إلى المساهمة في جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا من خلال تلبية احتياجات وزارة الصحة الأردنية في المرحلة الحالية، وذلك لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا، ومعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة إسعاف لوزارة الصحة ومعدات لغايات استخدامها من قبل فرق التقصي الوبائي، وفي إطار الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بمواجهة الجائحة وللحد من انتشارها وأثرها على القطاع الصحي في البلاد.

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