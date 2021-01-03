طبيب ذكورة يكشف الحل الجذري لعلاج الضعف الجنسي (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة بكلية طب القصر العيني، إن علاج ضعف الجنسي لا يكون من خلال الحصول على المنشطات الجنسية فقط، ولكن هناك علاج متكامل، ولا يجب ربط علاج الضعف الجنسي بالمنشطات فقط خلال فترة العلاقة.



وتابع "عادل"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن هناك امكانية لعلاج الضعف الجنسي من خلال الحقن الموضعي للقضيب، مما يؤدي إلى انتصاب قوي، وهذا الامر ليس له أي أثار جانبية، خلاف أنه سريع المفعول، ولا يتعارض مع أي أمراض سواء السكر أو الضغط أو القلب.



ولفت إلى أن العلاج الجذري للضعف الجنسي هو زرع الدعامات من خلال إجراء جراحي بسيط يمكن المريض من القيام بحياة جنسية سليمة طوال عمره، وهناك نوعان من الدعامات سواء الهيدروليك أو الدعامات المرنة.



ولفت إلى أن الدعامات صالحة لأي عمر حتى 80 عامًا، وهي صالحة لأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب، ولا تؤثر على النشوة الجنسية، وتؤدي إلى قدرة كاملة للممارسة العلاقة دون أي مشاكل.