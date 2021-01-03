مانشستر يونايتد يحسم قراره بشأن بوجبا

الأحد 03/يناير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن بيع نجم خط وسط الفريق الفرنسي بول بوجبا خلال الموسم الحالي.


وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن بوجبا يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2021 لكن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الشياطين الحمر فعلوا بند التجديد لموسم آخر.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت طرح بوجبا للبيع في الصيف المقبل بعدما رفض النجم الفرنسي التوقيع على عقد جديد مع الشياطين الحمر.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أندية ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي أعربوا عن اهتمامهم بالتعاقد مع بوجبا ويطمح مسئولو المان يونايتد أن تؤدي هذه المزايدة إلى زيادة رسوم الصفقة.


وألمحت الصحيفة البريطانية أن مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا كان قد صرح مؤخرًا بأن النجم الفرنسي في حاجة إلى تغيير الأجواء والرحيل عن مانشستر يونايتد.

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