أبو عاصى: يجوز تغير الفتوى طبقا لمصلحة الناس (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إنه يفتى فى المسائل الشرعية منذ 30 عاما، وكثيرا ما غيرت فتواه، لافتا إلى أن كثرة الكلام ومصالح الناس والتطور الجديد تقضى زيادة البحث للبت فى كل واقعة.

وتابع أبو عاصى، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "الدين واحد منذ بعث الله ادم عليه السلام، لكن الشرائع اختلفت لقضاء حوائج الناس، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان ينوع فى فتواه لما يناسب حاجة الناس".

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جميع آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن القتال سببها توضيح سبب قتال الآخرين لكونهم معتدين علينا.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الجماعات الإرهابية المتخلفة يريدوا أن يجعلوا معركة القتال في الإسلام تدور حول أي شخص مختلف معك سواء كان مسيحيًا او يهوديًا أو ملحدًا أو بوذيًا وغيره طالما أنه يخالفك في الدين.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الرسالة الإسلامية السمحة التي جاء بها الرسول الكريم –صلى الله عليه وسلم- حصرت علة الحرب والقتال في الحرابة والاعتداء، والله سبحانه وتعالى يقول: " وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"، مشددًا على أننا نقع تحت براثن فكر ظلامي اعتدائي يري أن كل شخص لا يؤمن بما نؤمن به يجب ان نتطاول عليه بكل ما أوتين من قوة.

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