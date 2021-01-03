استاذ بالقصر العيني: 40% من الرجال يصابون بالضعف الجنسي

الأحد 03/يناير/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة بكلية طب القصر العيني، إن 40% من الرجال حول العالم يصابون بالضعف الجنسي، مشيرًا إلى أن الضعف الجنسي قد يحدث فجأة، وهذا الامر يكون مرتبط بالحالة النفسية، وقد يحدث بشكل تراكمي بسبب الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر.

وتابع "عادل"، خلال حواره مع الإعلاميتان ببرنامج "صحتك بالدنيا"، أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن الضعف الجنسي أيًا كان سببه فله علاج، وعلى المريض أن يعي هذا، مشيرًا إلى أن مريض ضعف الجنسي قبل أن يذهب إلى طبيب للعلاج، يذهب إلى الصيدلي أو يقوم باستشارة صديق، ويحصل على منشطات التي تأتي ببعض النتائج الوقتية، ولذلك يجب زيارة الطبيب المختص، وليس زيارة صيدلي للعلاج بالشكل الامثل.

وأشار إلى أن الضعف الجنسي في دراجته البسيطة لا يمنع الإنجاب، ولكن في الدرجات العالية من الضعف الجنسي الذي يمنع إقامة العلاقة يؤدي إلى عدم القدرة على الإنجاب، مشيرًا إلى أن الذهب إلى الطبيب المختص هو أول الطرق للعلاج.

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