طبيب ذكورة: هذا سبب حدوث علة ليلة الزفاف (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة بكلية طب القصر العيني، إن الضعف الجنسي أو عدم القدرة الجنسية مرض مثل باقي الامراض، ولا يمثل نهاية العالم، مشيرًا إلى أن هناك أسباب كثيرة لضعف القدرة الجنسية منها أسباب عضوية وأخرى نفسية.



وتابع "عادل"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن ضعف القدرة الجنسية من الناحية العلمية تعني عدم قدرة الرجل على إقامة العلاقة بشكل سليم في عدد يتجاوز الـ 50% من اللقاء الزوجي، مشيرًا إلى أن هناك ما يسمى بعلة ليلة الزواج، وهذا يحدث نتيجة ضعف الثقة لدى الرجل الذي يؤدي إلى عم القدرة على إتمام العلاقة الزوجية.



ولفت إلى أن هناك أمراض مزمنة كثيرة تؤدي إلى الضعف الجنسي، وقد يكون الضعف الجنسي عرض لمرض أكبر مثل الإصابة بمرض السكر، أو ارتفاع ضغط الدم، او السمنة المفرطة، بجانب التدخين، وعدم القيام بأي مجهود بدني.

