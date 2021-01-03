رئيس شعبة المستلزمات الطبية يكشف حقيقة وجود عجز في أسطوانات الأكسجين بالمستشفيات (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
نفى محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، ما تردد عن وجود عجز في أسطوانات الأكسجين بالمستشفيات بالتزامن مع ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا.

وقال "إسماعيل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إنه لا يوجد نقص في الأكسجين بالمستشفيات، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يتكالبون على شراء أنابيب الأكسجين وهو ما قد يسبب أزمة بالنسبة للاستخدام الشخصي لها.

وأشار إلى أن استخدام أنابيب الأكسجين له ضوابط لأنه من الممكن أن يسبب أضرار كبيرة، موضحًا أن الطبيب فقط أو المختص هو فقط من يستطيع تركيب أنابيب الأكسجين بصورة صحيحة.

كما أكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن هناك بعض المواطنين يستخدمون الكمامات بشكل خاطئ وهو ما يؤذي الجهاز التنفسي، لافتًا إلى أن ارتداء الكمامة يكون في الأماكن المزدحمة والمتكدسة، كما حذر من الإسراف في استخدام الكحول لأنه يتسبب في قتل البكتريا النافعة والضارة الموجودة على الجلد.

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