الاتحاد الأفريقي يحث الأفارقة على ضمان التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، القارة الأفريقية إلى ضمان التعافي الاقتصادي من وطأة وباء كوفيد-19 مع بدء العام الجديد.

وأضاف رئيس الكتلة الأفريقية المكونة من 55 دولة في بيان له أنه مع نهاية عام 2020م، أحد أكثر الأعوام استثنائية وتحديًا في الذاكرة الحية، نحذِّر من أن المهمة الصعبة المتمثلة في حماية صحتنا وسبل عيشنا مع ضمان تعافي اقتصادياتنا، لا تزال أمامنا مع بداية عام جديد.

وأكد موسى فقي محمد أن مبادرة الاستجابة القارية للاتحاد الأفريقي، كجزء من تطلعات الكتلة في دعم الدول الأعضاء في التأهب والاستجابة والتعافي من حالات الطوارئ الصحية العامة، بدأتها المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت مبكر وسريع.

وجاءت تصريحات المسؤول الأفريقي في الوقت الذي وصل فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد - 19 في القارة الأفريقية إلى 2759313 حالة حتى يوم أمس.

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