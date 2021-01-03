سيميوني يُثني على أداء سواريز ويبلغ الإدارة بالإنتدابات الجديدة

الأحد 03/يناير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أوضح دييجو سيميوني، مدرب فريق أتليتكو مدريد، أنه يتناقش مع الإدارة الرياضية بالنادي، حول حاجة الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز مركز الهجوم الذي أصبح شاغرا بسبب رحيل دييجو كوستا.

ويلاقي فريق أتليتكو مدريد نظيره الافيس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، مساء اليوم الأحد.

وأكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أن الافيس خصم ينافس بشكل جيد جدا وصعب للغاية، فيما أشار إلى أنه ليس شيئا صحيحا أن يتم اعتبار لويس سواريز أفضل مهاجم لعب للأتليتي، بعدما سجل 8 أهداف في 11 مباراة.

وأشار إلى أن فريقه بحاجة إلى تواجد سواريز، مؤكدا أنه لاعب مهم بالنسبة للفريق، نظرًا لما يتمتع به من قوة وحسم.

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