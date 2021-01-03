تأجيل مفاوضات سد النهضة إلى الأحد المقبل

الأحد 03/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر

أجلت مساء اليوم الأحد، جلسة مفاوضات سد النهضة، بين مصر وإثيوبيا والسودان، لجولة جديدة الأحد المقبل، حسبما أوردت قناة "العربية".

 

ويشارك وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم ، في الاجتماع الذي يُعقَد عبر "فيديو كونفرانس"، لوزراء خارجية وري الدول الثلاث، لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل  السد.

 

ومن ناحيته، قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"-: إنه "بدأت فعاليات الاجتماع الذي يُعقَد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل  سد النهضة ، بمشاركة وزير الخارجية  سامح شكري  ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي".

 

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