مروان حمدي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام الإسماعيلي

الأحد 03/يناير/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
ولاء حسني

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري.

 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد كوكو

 

الدفاع: أسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وعصام صبحي

 

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

 

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

 

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل "أمو" وخالد مصطفى.

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