أبو طالب العيسوي يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة

الأحد 03/يناير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
ولاء حسني

أعلن ابو طالب العيسوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة المقاصة ضمن منافسات الأسبوع السادس بالدوري.

 

ويحل الإسماعيلي ضيفاً على مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب الجبل الاخضر.

 

وضم التشكيل كلا من:

 

حراسة المرمى.. محمد صبحي

 

خط الدفاع.. محمد هاشم - مروان الصحراوي - محمد عمار - رضوان  شريفي

 

خط الوسط.. محمد عادل - محمود دونجا - احمد مدبولي - محمد الشامي

 

خط الهجوم.. شكري نجيب - شيلونجو.

 

وعلى مقاعد البدلاء:

محمد مجدي- احمد كاستيلو - عماد حمدي - محمد مخلوف - عمر الوحش - محمد صادق - احمد مصطفى - محمود البدري- فخر الدين بن يوسف.

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