وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد العمل بمستشفى الحسينية بعد وفاة ٤ حالات بالعناية المركزة

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قام صباح اليوم الأحد، الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفى، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والاطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا بعزل المستشفي، ومختلف المرضي بالأقسام الطبية الأخري، وقام وكيل الوزارة بالمرور علي أقسام العناية المركزة وقسم العزل، وحرص علي الإستماع إلي المرضي، والاطمئنان علي حالتهم الصحية.



جاء ذلك بعد تداول علي مواقع التواصل الإجتماعي وفاة جميع الحالات بالعناية المركزة لمرضى كورونا بسبب نفاد كميات الأكسجين بالمستشفى، مؤكدًا بأنه لا صحة لما تم تداوله على السوشيال ميديا بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتوفين هم ٤ حالات، وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وسباب، وأن الوفاة نتيجة لتدهور حالتهم بسبب أسباب متعددة أهمها الإصابة بفيروس كورونا، ويعانوا من أمراض مزمنة، وأن الأكسجين متوفر بالمستشفى، كما يوجد حالات مرضية أخري، منها ١٧ طفلًا بالحضانة، و٢ حالة بالعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، و٣٦ حالة إصابة بكورونا بقسم العزل، ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات، كما أكد وكيل الوزارة بأنه توجد شبكة إحتياطية للإستعانة بها في حالة حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين.



كما قام الدكتور هشام مسعود بالإطمئنان علي كافة الحالات بالأقسام المختلفة بالمستشفي، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمرضي لحين تماثلهم للشفاء تمامًا.