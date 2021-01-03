سياسات أردوغان الفاشلة تدخل تركيا في أزمات أقتصادية قوية (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر

 كشف تقرير أن تركيا تشهد أزمات كبيرة في الاقتصاد، بسبب تدخلات أردوغان المستمرة فى شئون الدول الأخرى ودعمه بشكل كبير للإرهاب فى ليبيا وسوريا وعدد من الدول، الأمر الذى أثر بشكل كبير على أوضاع تركيا الداخلية، ما تسبب فى غضب عارم من سياسات أردوغان الفاشلة.

 

 

 

وأضاف التقرير، أن عدد من المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية انتقدت بشكل كبير البرامج الاقتصادي للحكومة التركية، وتزايد الديون ، ووصفت هذا الأمر بأنه بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة في تنفيذها، فضلاً عن استمرار عجزها عن تحقيق تقدم في الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة.

 

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