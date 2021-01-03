خاص- عربي بدر: وافقت على الإعارة للجونة من أجل المشاركة.. وموسيماني متقنع بقدراتي ولكن.!

الأحد 03/يناير/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي

قال عربي بدر لاعب النادي الأهلي، إنه فضل الرحيل عن النادي الأحمر والانتقال إلى الجونة على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات والتي تعبتر صعبة في الفريق الأحمر لكثرة اللاعبين المتواجدين في كل مركز.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"إنه اختار الانتقال إلى نادي الجونة على سبيل الإعارة لأن النادي يحتل مركز متقدم في الدوري الممتاز، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق نتائج جيدة وجهاز فني محترم".

 

وتابع :"تلقيت اتصالا من جانب حسام الزناتي المدير الرياضي للجونة وطلب مني الانتقال للنادي على سبيل الإعارة وبعد حديثه معي وافقت لأنني أعرف جيدًا الإمكانيات في النادي الساحلي، كما أن كلامه أقنعني رغم أنني كنت أمتلك عدة عروض أخرى.

 

وأشار :"فرصتي في اللعب بفريق الجونة كبيرة خاصة وأن المراكز التي ألعب فيها لا يتواجد بها لاعبون كثيرون وهما خط الوسط ومركز الظهير الأيمن عكس النادي الأهلي الذي يملك وفرة من اللاعبين في كل مركز".

 

وأوضح :"وقعت على عقود الإعارة لنادي الجونة بالأمس عقب الجلسة التي جمعتني بحسام الزناتي المدير الرياضي للنادي الساحلي".

 

وعن حزنه للرحيل عن الأهلي قال :"الإعارة لنادي الجونة فائدة كبيرة لي لأنها ستجعلني أحصلل على فرصة المشاركة وخوض المباريات، فأنا أخوض التدريبات منذ 3 مواسم مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، ولكن أشعر بأنني ليس لي أي دور مع الفريق".

 

واستطرد :"موسيماني لم يتحدث معي حول انتقالي إلى نادي الجونة وكان متمسك بي في السابق ومقتنع بقدراتي جدًا، لكن وبعد التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن ووجود أكثر من 4 لاعبين في مركز خط الوسط واقتراب عودة كريم نيدفيد ومحمد محمود جعله يوافق على خروجي للإعارة من أجل اكتساب الكثير من الخبرات".

 

واختتم حديثه :"الجميع في فريق الأهلي قاموا بالاتصال بي وقدموا لي التهنئة وطالبوني بتقديم أداء قوي مع الجونة وتمنوا لي التوفيق في الفترة المقبلة".

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