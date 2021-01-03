موعد قيد والتر بواليا في قائمة الأهلي

الأحد 03/يناير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عن موعد قيد الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد الذي حسمها الأهلي خلال الساعات الأخيرة الماضية.


وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة، أن اللاعب سيتم قيده في قائمتي الفريق المحلية والأفريقية بعد انتظامه في تدريبات الأهلي غدا السبت ليكون جاهزا للمشاركة أمام سونيديب بطل النيجر في إياب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف، أن تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة سبب اقتناع موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بضمه.

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والتر بواليا والتر بطل النيجر

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