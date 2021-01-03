عبدالرحيم سعد مديرا فنيا لمركز شباب الزهراء بالقسم الثالث

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اسند مجلس إدارة مركز شباب الزهراء برئاسة المهندس عرفات أمين، القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لعبدالرحيم سعد، وذلك عقب رحيل محمود حسن من قيادة الفريق.



وجاء رحيل محمود حسن عن فريق شباب الزهراء نظرا لسوء التوفيق الذي لاحق الفريق خلال منافسات مجموعة أسوان بدوري القسم الثالث بعد 4 جولات.



جمع شباب الزهراء بعد 4 جولات نقطة وحيدة بعد تعادل، بينما تلق الهزيمة في ثلاث مباريات وسجل لاعبيه هدفين، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.



ويذكر أن عبدالرحيم سعد سبق له وأن قاد فرق الأقصر، قفط الرياضي، قوص، مركز شباب الرضوانية، ونادي السلام بإسنا.