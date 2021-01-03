رئيس هيئة قناة السويس: تثبيت رسوم عبور السفن لمواكبة تغيرات التجارة العالمية (فيديو)

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إننا نعمل على مواكبة التغيرات العالمية فيما يخص التجارة العالمية، وقررنا تثبيت رسوم عبور السفن لقناة السويس هذا العام مثل العام الماضي.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نشرة الأخبار" المذاعة عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن هذا القرار يعطي ثقة للتوكيلات والأونرز والسفن، ويهدف للحفاظ على عبور نفس نسب العام الماضي من السفن.



وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن العام الماضي شهد مرور 18829 سفينة لقناة السويس، بحمولة صافية مليار و169 مليون طن بعائدات 5 مليارات و630 مليون دولار، مؤكدًا أن هناك اجتماعات كل ثلاثة أشهر لبحث التخفيضات حسب الموقف الحالي، وتم بالفعل تزويد التخفيضات للسفن العابرة للقناة بداية العام الماضي ووصلت التخفيضات لـ 17.5 % للسفن القادمة من غرب اوروبا، و75 % للسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، وساهم ذلك في جذب 4085 سفينة زائدة لم تكن تأتي للقناة من قبل، نتيجة الثقة في قناة السويس والمرشدين والخدمات المقدمة بها.

