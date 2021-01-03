مصرع شاب في مشاجرة بشبرا الخيمة

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شهد شارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة، مصرع شاب في مشاجرة مع 3 أخرين، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية المديرية، بتلقيه بلاغ من وحدة مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بنشوب مشاجرة، ووجود قتيل بشارع ناصر دائرة القسم، انتقل العميد خالد المحمدي رئيس المباحث، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم، وتبين مصرع "عمر.ا ا"، إثر عدة طعنات بالفخذ في مشاجرة بالشارع مع 3 آخرين.



وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم، وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين القتيل وأحد المتهمين، بسبب الخلافات المالية تطورت إلى مشاجرة، واستعان المتهم بأقاربه الذين جاءوا على درجات نارية، فقام أحد المتهمين بطعن المجني عليه عدة طعنات بالفخذ بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته أدت إلى مصرعه في الحال، وتمكنت وحدة مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المتهمين.