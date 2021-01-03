في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة

الأحد 03/يناير/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
ريهام على
شيع الآلاف من أبناء قرية النزلة بمركز يوسف الصديق، بمحافطة الفيوم، جثمان "هانى عبد التواب" المدرس ومحفظ القرآن، الذى قتله تلميذه فى حادث فردى جنائى أثناء خروجه من المدرسة التى يعمل بها بالسعودية، اعتراضا على قيام المدرس بمنحه درجات ضعيفة أثناء تقييمه لمستواه خلال العام الدراسى.

حيث وجه والده كلمة لأهالى القرية المشاركون فى تشييع الجنازة، أكد فيها أنه يحتسب ابنه من الشهداء ويطالبهم بالدعاء له ومسامحته إن كان لأحدهم مظلمة عنده.

وقد خطب أمام المسجد فى الأهالى مطالبهم بالرضاء بقضاء الله وعدم وجود أى مشاهد تغضب الله أثناء تشييع الجنازة، وأكد أنه يحتسبه من الشهداء لأنه خرج من منزله باحثا عن رزقه ويرعى أبويه وزوجته وأبناءه.
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة
في مشهد جنائزي مهيب.. الآلاف من أهالى قرية النزلة بالفيوم يشيعون جثمان المعلم الذي قتله تلميذة

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