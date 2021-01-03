حودة بندق يطرح مهرجان "فعلكم لسان"

الأحد 03/يناير/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
طرح مؤدي المهرجانات حودة بندق، مهرجان "فعلكم لسان" (لو فيكي روح" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


مهرجان "فعلكم لسان" (لو فيكي روحي ) غناء حوده بندق - محمود معتمد - وليد العطار توزيع شيندي وخليل وبندق، وجرافيك زيزو الأسود.


ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "يا مراحب بللي لاعب مغرورين مبتفهموش اتكشفتو لما شوفتو أخ شالكو ومشلتهوش قولت عادي أشوف حياتي لقيتها دوامة وبلف".

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