نور التوت وعلي قدورة يطرحان مهرجان "حقيقة البنات"





ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "أنا عندي سؤال يحير ليه البنات بيحطو مكياجات ويرشو برفانات واحنا كشباب صغير بنبص على تلات حاجات الأخلاق والعادات والمؤدبات ثقتك في نفسك هتخليكي بطبيعتك واللي هيحبك هيحبك زي مانتي".

طرح مؤدي المهرجانات نور التوت مهرجان "حقيقة البنات" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".مهرجان " حقيقه البنات " ( انا عندي سؤال يحير ) غناء نور التوت وعلي قدورة وتوزيع فيجو الدخلاوي، وسوشيال ميديا سامو الإرهابي، جرافيك حمو الرايق.