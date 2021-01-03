نجم ليفربول بديل كوستا في أتلتيكو مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أتلتيكو مدريد الإسباني بدأ في البحث عن مهاجم بديل من أجل تعويض رحيل نجمه الإسباني دييجو كوستا بعد التوصل لاتفاق على فسخ تعاقده قبل نهايته بـ6 أشهر.









وأكدت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية أن أتلتيكو يدرس التعاقد مع البلجيكي ديفوك أوريجي نجم هجوم ليفربول الإنجليزي خلال الشهر الحالي ليحل محل كوستا.









وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد طلب من إدارة ناديه توفير بديل كوستا في أسرع وقت ممكن.









وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه هناك أسماء أخرى مرشحة لخلافة كوستا على رأسها البولندي أركاديوش ميليك نجم نابولي الإيطالي بالإضافة إلى الفرنسي ألكسندر لاكازيت نجم آرسنال الإنجليزي.



