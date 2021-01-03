مدبولي يُكلف بسرعة إخلاء أراضي مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه المشروعات ستوفر وحدات سكنية بديلة للعشوائيات القائمة، وكذلك ستعمل هذه المشروعات على حماية الأراضى الزراعية من كافة صور التعدى عليها، عن طريق توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الشرائح، ضمن مبادرة الرئيس ( سكن كل المصريين)، كما ستوفر هذه المشروعات عددًا كبيرًا من فرص العمل.



وكلف رئيس الوزراء بسرعة إخلاء الأراضى التى تم الاتفاق عليها، وتسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى ستتولى تنفيذ أعمال التطوير على الفور.



وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف بعض قطع الأراضى التى تتبع عددا من الوزارات والجهات، والتى سيتم استخدامها ضمن المشروع، كما تم استعراض موقف أراضى قطاع الأعمال غير المستغلة بالمحافظات، على أن يتم التنسيق مع الوزارة، بحيث يتم استغلالها فى مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.



وتمت الإشارة إلى موقف الأراضى التى سيقام عليها عدد من مشروعات الإسكان بمحافظة دمياط، حيث تجرى أعمال المعاينة وإعداد المخطط العام لقطعتى أرض سيقام عليهما مشروع سكن بديل وإسكان متوسط وفوق متوسط ضمن مشروع "سكن كل المصريين".



ومن ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى موقعين سيتم إقامة مشروعى سكن بديل عليهما فى محافظة السويس، على مساحة 202 فدان؛ ومن المتوقع أن يضم الموقع الأول 4416 وحدة سكنية، إلى جانب مسجد وسوق تجارى ومخبز وحضانة ووحدة صحية، وبالنسبة للموقع الآخر، فإنه جار إعداد المخطط التفصيلى واستلام الأرض بالتنسيق مع المحافظة.



كما تمت الإشارة إلى المخطط التفصيلى لإقامة مشروع سكن بديل ومتوسط واستثمارى على مساحة 299 فدانا، بمحافظة الغربية.



كما تم استعراض موقف عدد من قطع الأراضى المخصصة للإسكان المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، القطعة الأولى سيقام عليها 14256 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مسجدين، وحضانتين، ومخبز، وسوق تجارى، ووحدة صحية، وملاعب مفتوحة، وكذا تم عرض نموذج إقامة سكن بديل على قطعة أرض أخرى بالمحافظة، بواقع 8 شقق بالدور الواحد على مساحة 90 م2، وتمت الإشارة إلى أنه سيقام بمحافظة كفر الشيخ أيضًا نموذج إسكان متوسط 125 م2، طبقا للمنفذ بالعاصمة الإدارية الجديدةR6، وإسكان استثمارى على مساحة 165 م2، طبقا للمنفذ بمشروع R2 بالعاصمة الإدارية.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومسئولى وزارة الموارد المائية والرى، لمتابعة موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.وحضر. الاجتماع اللواء هانى مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أنه تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة ما سيتم تنفيذه على أرض محافظة دمياط، مشيرا إلى أنه من واقع المتابعة الميدانية من جانب فرق العمل المكلفة بعملية الرفع الميدانى، وجدنا أن هناك حجما كبيرا من الأراضى والأصول غير المستغلة، وسنعمل على تطويرها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.وتابع: كما سنبدأ فى تمكين الهيئة الهندسية من هذه المواقع لبدء تنفيذ المشروعات التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.