إنتر يكتسح كروتوني بسداسية ويتصدر الكالتشيو مؤقتا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان فوز كبير على ضيفه فريق نادي كروتوني بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الأحد على ملعب إستاد سان سيرو لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من الكالتشيو.









أحرز أهداف الإنتر كل من لاوتارو مارتينيز ثلاثية بالدقائق (20، 57 و78)، لوكا ماروني بالخطأ في مرماه (31)، روميلو لوكاكو (64) وأشرف حكيمي (87)، فيما سجل لكروتوني نيكولو زانيلاتو (12) وفلاديمير جوليميتش من ركلة جزاء (36).









رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة والثلاثين ليتصدر ترتيب الدوري الايطالي مؤقتاً بفارق نقطتين عن ميلان فيما تجمد رصيد كروتوني عند النقطة التاسعة في المركز التاسع عشر.



