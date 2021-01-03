الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى
اقترب مسؤولي النادي الأهلي، من حسم أولى صفقات المارد الأحمر الصيفية، خلال الفترة المقبلة، في ظل تدعيمات القلعة الحمراء استعدادًا للموسم الجديد.
حيب أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي أتم
تعاقده مع كريم فؤاد، الظهير الأيمن لنادي النجوم والمعار في صفوف نادي إنبي، من
أجل ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم مركز الظهير الأيمن.
وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على
قناة "النهار" أن الأهلي أنهى اتفاقه مع كريم فؤاد الذي رحب بالإنضمام
إلى صفوف النادي الأهلي كما أنهى اتفاقه مع نادي نجوم المستقبل.
وتابع أن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول
بالنادي الأهلي، طلب ضرورة التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن ليكون بديلا للاعب
محمد هاني بعد رحيل أحمد فتحي.
ويرى موسيماني أن أحمد رمضان بيكهام غير فعال في طريقته
الهجومية حال غياب محمد هاني بسبب الإيقاف أو الإصابات وطلب ضرورة التعاقد مع بديل
محمد هاني.