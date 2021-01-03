الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

اقترب مسؤولي النادي الأهلي، من حسم أولى صفقات المارد الأحمر الصيفية، خلال الفترة المقبلة، في ظل تدعيمات القلعة الحمراء استعدادًا للموسم الجديد.

حيب أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي أتم تعاقده مع كريم فؤاد، الظهير الأيمن لنادي النجوم والمعار في صفوف نادي إنبي، من أجل ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم مركز الظهير الأيمن.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن الأهلي أنهى اتفاقه مع كريم فؤاد الذي رحب بالإنضمام إلى صفوف النادي الأهلي كما أنهى اتفاقه مع نادي نجوم المستقبل.

وتابع أن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، طلب ضرورة التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن ليكون بديلا للاعب محمد هاني بعد رحيل أحمد فتحي.

ويرى موسيماني أن أحمد رمضان بيكهام غير فعال في طريقته الهجومية حال غياب محمد هاني بسبب الإيقاف أو الإصابات وطلب ضرورة التعاقد مع بديل محمد هاني.