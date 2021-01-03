بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأحد 03/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد عن حالة الطقس غدا الإثنين، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما باقي البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الإثنين يسود طقس مائل للدفء علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافئ علي جنوب سيناء بينما يكون مائل للحرارة علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء بينما يكون شديد البرودة علي شمال وجنوب الصعيد والقاهرة والوجه البحري.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا الي حد ضباب احيانا علي بعض الطرق الزراعية والشرقية والغربية من المصطلحات المائية المؤدية الي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء مصحوبة بسقوط امطار خفيفة( 30٪؜ تقريبًا) علي السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة، كما تكون رياح معتدلة علي كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف ووالرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الإثنين، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 08درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26درجة والصغرى 11 درجة.

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