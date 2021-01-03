خالد الجندي: فكر الجماعات الإرهابية المتخلفة ظلامي اعتدائي (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جميع آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن القتال سببها توضيح سبب قتال الآخرين لكونهم معتدين علينا.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الجماعات الإرهابية المتخلفة يريدوا أن يجعلوا معركة القتال في الإسلام تدور حول أي شخص مختلف معك سواء كان مسيحيًا او يهوديًا أو ملحدًا أو بوذيًا وغيره طالما أنه يخالفك في الدين.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الرسالة الإسلامية السمحة التي جاء بها الرسول الكريم –صلى الله عليه وسلم- حصرت علة الحرب والقتال في الحرابة والاعتداء، والله سبحانه وتعالى يقول: " وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"، مشددًا على أننا نقع تحت براثن فكر ظلامي اعتدائي يري أن كل شخص لا يؤمن بما نؤمن به يجب ان نتطاول عليه بكل ما أوتين من قوة.

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