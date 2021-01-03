رانيا يوسف توجه رسالة شكر لجيش مصر الأبيض





وكتبت "يوسف" قائله: "شكرا أطباء مصر شكرا وزاره الصحه المصريه على المجهود المبذول، شكرا أطباء مصر..جنود تحارب الوباء بشجاعة وإخلاص".





يذكر أن رانيا يوسف نعت السيناريست وحيد حامد، والذي توفى صباح أمس السبت إثر تعرضه لأزمة صحية يوم رأس السنة الميلادي أدت إلى وفاته

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة، للأطباء في ظل أزمة كورونا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".