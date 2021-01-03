رانيا يوسف توجه رسالة شكر لجيش مصر الأبيض

الأحد 03/يناير/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة، للأطباء في ظل أزمة كورونا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وكتبت "يوسف" قائله: "شكرا أطباء مصر شكرا وزاره الصحه المصريه على المجهود المبذول، شكرا أطباء مصر..جنود تحارب الوباء بشجاعة وإخلاص". 


يذكر أن رانيا يوسف نعت السيناريست وحيد حامد، والذي توفى صباح أمس السبت إثر تعرضه لأزمة صحية يوم رأس السنة الميلادي أدت إلى وفاته

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رانيا يوسف الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

لاعب الأهلي: كنت في حاجة إلى الخروج والحصول على دقائق لعب

منذ أقل من ساعتين

خالد الغندور يدعم فيراري الزمالك الجديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ يوم

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن

منذ 34 دقيقة

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة عرض سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ 42 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

منذ أقل من ساعتين

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. اللجنة الثلاثية بالزمالك تعقد جلسة هامة مع وكيل فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ 43 دقيقة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

مهاجم الأهلي يقترب من الدوري التركي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

فقدت مصر مبدع.. نسرين آمين تودع الراحل وحيد حامد

العظماء يرحلون.. بهذه الكلمات رانيا محمود ياسين تودع الراحل وحيد حامد

مدحت العدل يرثى الكاتب وحيد حامد بهذه الكلمات

كلماتك عمرها ما هتفارقنا.. صبا مبارك تنعى الكاتب وحيد حامد

وداعاً يا تاج رأس الكتاب والسينمائيين.. إسعاد يونس ترثي الراحل وحيد حامد

برسالة مؤثرة.. عمرو يوسف يعلق على رحيل وحيد حامد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

عاجل.. حقيقة عرض سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

05:00 م

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

04:00 م

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

01:32 م

خالد الغندور يدعم فيراري الزمالك الجديد

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى