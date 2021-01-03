طعنها بخنجر.. ننشر صور مسرح جريمة مقتل مُدرسة على يد زوجها ببولاق الدكرور

الأحد 03/يناير/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
تنشر بوابة " الفجر" على صور مسرح جريمة مقتل مُدرسة على يد زوجها بآلة حادة "خنجر" أمام مدرسة ببولاق الدكرور.

كشفت التحقيقات، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مُدرسة على يد زوجها داخل حوش أحد المدارس الخاصة، ببولاق الدكرور، أن المتهم فقد عمله في إحدى الدول العربية التي كان يعمل بها مُدرسا، وعاد لبلده.

وأضافت التحقيقات، أنه منذ عودة المتهم لبلدة لم يجد عمل، فكانت زوجته هي من تصرف على المنزل، فيما نشبت بينهما مشادة كلامية قبل الواقعة نتيجة الحالة المادية السيئة، فعايرته زوجته لعدم عمله فقرر التخلص منها، وتتبعها لمكان عملها.

وافادت التحقيقات الأولية، أن المتهم في يوم الواقعة قام بملاحقتها لعملها داخل المدرسة، وكان يخبأ سكينا بطيات ملابسه، واعتدى عليها بسلاح أبيض، حيث سدد لها طعنات في الظهر والعنق حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وأنه كان يوجد خلافات أسرية بينهم في الفترة الأخيرة

وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة.

البداية عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من إحدى المدارس الخاصة، يفيد بمقتل معلمة في أواخر الثلاثينات داخل المدرسة على يد زوجها في العقد الخامس من عمره، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما قبل ذهابها لعملها.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

طعنها بخنجر.. ننشر صور مسرح جريمة مقتل مُدرسة على يد زوجها ببولاق الدكرور
طعنها بخنجر.. ننشر صور مسرح جريمة مقتل مُدرسة على يد زوجها ببولاق الدكرور
طعنها بخنجر.. ننشر صور مسرح جريمة مقتل مُدرسة على يد زوجها ببولاق الدكرور
طعنها بخنجر.. ننشر صور مسرح جريمة مقتل مُدرسة على يد زوجها ببولاق الدكرور
طعنها بخنجر.. ننشر صور مسرح جريمة مقتل مُدرسة على يد زوجها ببولاق الدكرور
طعنها بخنجر.. ننشر صور مسرح جريمة مقتل مُدرسة على يد زوجها ببولاق الدكرور
طعنها بخنجر.. ننشر صور مسرح جريمة مقتل مُدرسة على يد زوجها ببولاق الدكرور
طعنها بخنجر.. ننشر صور مسرح جريمة مقتل مُدرسة على يد زوجها ببولاق الدكرور

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