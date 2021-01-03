عاجل.. السيسي يوجه بتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من موارد البترول والغاز

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزير البترول والثروة المعدنية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات قطاع البترول خاصة في مجال زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة للغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف.



ووجه الرئيس السيسي، بتطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من البترول والغاز.

