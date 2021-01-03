عاجل.. السيسي يوجه بتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من موارد البترول والغاز

الأحد 03/يناير/2021 - 05:08 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزير البترول والثروة المعدنية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات قطاع البترول خاصة في مجال زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة للغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف.

ووجه الرئيس السيسي، بتطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من البترول والغاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الغاز الطبيعي الرئيس السيسي البترول

أخبار تهمك

خالد الغندور يدعم فيراري الزمالك الجديد

منذ ساعة و نصف

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

منذ أقل من ساعتين

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الدوري التركي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. اللجنة الثلاثية بالزمالك تعقد جلسة هامة مع وكيل فرجاني ساسي لتجديد عقده

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حقيقة عرض سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ يوم

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن

منذ 36 دقيقة

لاعب الأهلي: كنت في حاجة إلى الخروج والحصول على دقائق لعب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

السيسي يشدد على ضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية

بينهم قرار قوي.. 3 تحركات لـ"السيسي" في 24 ساعة

عاجل.. السيسى يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء لبحث الاستكشافات البترولية الجديدة

ننشر تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع "مدبولي" ووزراء الكهرباء والبترول والمالية

السيسي يوجه بصياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. حقيقة عرض سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

04:30 م

خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

04:00 م

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

01:32 م

خالد الغندور يدعم فيراري الزمالك الجديد

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى