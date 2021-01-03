وزير البترول ومحافظ القاهرة يفتتحان شركة كارجاس لتموين السيارات

الأحد 03/يناير/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
شهد م . طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، التابعة لشركة كارجاس بعد إعادة بناءها وتجديدها داخل محطة الاستاد التابعة لشركة التعاون للبترول وهو التطوير الذى نفذته شركة غاز مصر ، وتقدم المحطة خدمات متكاملة للمواطنين تتضمن التموين بالوقود السائل والغاز الطبيعى والشحن الكهربائى وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع فى تطوير محطات الوقود وتعميم استخدام الغاز كوقود آمن ونظيف للبيئة والسيارات واقتصادى يناسب دخول المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة من أكثر المحافظات استفادة بالمبادرة الرئاسية لوجود عدد كبير من السيارات التى سيتم تحويلها للعمل بالغاز بها، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كافة وسائل الدعم والتيسيرات للمساهمة فى أعمال تطوير المحطات .

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