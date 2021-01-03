مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بوجبا

الأحد 03/يناير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

وافق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيع النجم الفرنسي بول بوجبا، في نهاية الموسم الحالي، علماً أن عقده ينتهي في صيف 2022.

 

وكان مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا قد أكد في تصريحات صحفية في وقت سابق بأن اللاعب غير سعيد في الشياطين الحمر، ومن الأفضل رحيله.

 

وترغب العديد من الأندية الأوروبية الحصول على خدمات بول بوجبا في نهاية الموسم الحالي أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

 

وسيكون مانشستر يونايتد مضطر للتلخي عن بول بوجبا في الصيف القادم مقابل مبلغ مناسب، وذلك بدلاً من رحيله مجاناً عن الفريق في صيف 2022.

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