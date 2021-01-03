ميجا سبورت يهزم بلقاس في موقعة مثيرة بالقسم الثالث

الأحد 03/يناير/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب

تغلب قؤسث ميجاسبورت على ضيفه فريق بلقاس بهدفين مقابل هدف فى مباراة حافلة بالإثارة حتى لحظاتها الأخيرة، بختام مباريات الجولة السادسة بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث .

تقدم ميجاسبورت بهدف أول عن طريق محمد حلاوة ثم أدرك علر عصمت التعادل لبلقاس وفى الوقت بدل من الضائع للشوط الثانى يحرز مصطفى المكاوى هدف الفوز الغالى والثلاث نقاط لميجاسبورت.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ميجاسبورت للنقطة العاشرة بالمركز السادس بينما يتجمد رصيد بلقاس عند 11 نقطة بالمركز الرابع.

ترتيب المجموعة التاسعة 

1- بايونيرز 15 نقطة
2- نبروه 13 نقطة
3- مياه الدقهلية 12 نقطة
4- بلقاس 11 نقطة
5- شربين 11 نقطة
6- ميجاسبورت 10 نقاط
6- م.ش منية سمنود 9 نقاط
8- كهرباء طلخا 7 نقاط
9- السنبلاوين 7 نقاط
10- عمال المنصورة 5 نقاط
11- الخيارية 5 نقاط
12- المنزلة 4 نقاط
13- دقادوس 4 نقاط
14- الأمير 3 نقاط
15- شبان بدواى نقطتين

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