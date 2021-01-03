"ضيق في التنفس".. مضاعفات في حالة يسرا الصحية عقب وفاة وحيد حامد

الأحد 03/يناير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تعرضت الفنانة يسرا لصدمة كبيرة إثر سماعها خبر وفاة السينارست وحيد حامد والذي توفى صباح أمس السبت.


وجاء في مصادر صحفية، أن الفنانة يسرا شعرت بضيق تنفس، بسبب وفاة وحيد حامد، وذلك بسبب عدم معرفتها حضور جنازة السيناريست وحيد حامد بسبب إصابتها بفيروس كورونا.


يذكر أن السيناريست وحيد حامد تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الماضية، ولكنه تعرض لوعكة صحية في رأس السنة وأدى إلى وفاته.

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