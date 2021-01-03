حزن قلبي عليك لا يوصف.. أحمد الفيشاوي ينعى السيناريست وحيد حامد

الأحد 03/يناير/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعرب أحمد الفيشاوي عن حزنه الشديد لرحيل السيناريست وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا أمس بعد مسيرة فنية حافلة.

ونشر الفيشاوي صورة تجمعه بالراحل ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : حزن قلبي عليك لا يوصف ، صديقي ومعلمي وأستاذي الكاتب الكبير وحيد حامد.. أرجو الدعاء له.

وحيد حامد من أشهر كتاب السيناريو في مصر، وُلد يوم 1 يوليو عام 1944 في قرية بني قريش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقيّة، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع، بدأ كتابة الأعمال الدرامية في أواخر الستينيات، بدايته الحقيقية جاءت عام 78 مع الزعيم عادل إمام، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكونا شراكة سينمائية طويلة الأمد، كما أنه قام بكتابة العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي أصبحت جزءًا مهمًا من تاريخ الدراما في مصر والوطن العربي.

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