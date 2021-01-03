خاص.. اللجنة الثلاثية بالزمالك تعقد جلسة هامة مع وكيل فرجاني ساسي لتجديد عقده

الأحد 03/يناير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
محمد زكي

علم الـ"الفجر الرياضي" أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، ولجنة الكرة، تعقد جلسة مع مهند عون وكيل أعمال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، لحسم ملف تجديد تعاقده بشكل نهائي.

 

وتعقد اللجنة الثلاثية ولجنة الكرة جلسة مع مهند عون فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، ليتم الاتفاق على كافة الأمور المادية بشأن تجديد التعاقد، وأثبات دفع المستحقات المالية المتأخرة للتونسي.

 

الجدير بالذكر أن فرجاني ساسى يحق له التوقيع لأى نادي أخر فى الفترة الحالية، نظرًا لانتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

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