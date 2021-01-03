الدخان يصرف مكافآت الفوز علي سوهاج وخمس صفقات في الطريق

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قامت إدارة نادي الشرقية للدخان بصرف مكافآت الفوز علي سوهاج بهدف دون رد في الجولة السابعة بدوري القسم الثاني وتصدر قمة المجموعة الأولي برصيد 16 نقطة .



وأكد باسم عادل مدير الكرة أن الروح القتالية والاصرار علي تحقيق الهدف هي السر في الفوز .



ومن ناحية أخري يقترب الشرقية للدخان من إبرام خمس صفقات لدعم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية من بينهم للعب افريقي وكان الدخان قد تعاقد. مع طارق وطني الظهير الأيسر لفريق الترسانة رسميا في صفقة انتقال حر .



وقال إن هذا الفوز بفضل مجهودات الجهاز الفني بقياده كابتن علاء ابراهيم الذي استطاع ان يكسب احترام الجميع داخل النادي وذلك نظرا لإخلاصه وتفانيه في العمل وانه يتمني ان يتحقق حلم الدخان في الصعود للدوري الممتاز لاول مره في تاريخه.

