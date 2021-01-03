المقاولون العرب يصل تونس لمواجهة النجم الساحلي

الأحد 03/يناير/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى مقر إقامتها في مدينة المنستير استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي ستقام الاربعاء المقبل.

 

وكان في استقبال البعثة بالمطار وفد من السفارة المصرية بتونس وايهاب الجوهري مدير فرع شركة المقاولون العرب بتونس وأسامة عزت المدير المالي للفرع فضلا عن مندوب من نادي النجم الساحلي.

 

وأنهت البعثة اجراءات الدخول وانتقلت عبر الاتوبيس إلى مدينة المنستير واستغرقت الرحلة حوالي ساعتين.

 

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد اخصائي التأهيل و23 لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.

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