جامعة أسوان: تطبيق التناوب بين العاملين بنسبة ٥٠%

الأحد 03/يناير/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
أصدر الأستاذ الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان قرارًا بتخفيض  أعداد العاملين بالجامعة " قسم التعليم " الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالإدارات المختلفة بالتغيب بإجازة استثنائية، بالتناوب فيما بينهم بنسبة ٥٠ % بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 202113 ولحين إشعار آخر على مدار الشهر.وذلك فى ضوء قرار  رئس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات بشأن تخفيض اعداد  العاملين والحرص على تناوب العاملين فى الحضور.

و نصر القرار علي منح الموظف أو العامل المصاب بالأمراض المزمنة إجازة استثنائية بناءا علي قرار من اللجنة الطبية معتمد من التأمين الصحي ومختوم منح الموظف المخالط لمريض كورونا بإجازة استثنائية بعد إخطار بما يثبت ذلك.
 
وتمنح الموظفة التي ترعي طفلا أقل من أثني عشر عاما اجازة استثنائية مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتمنح الموظفة الحامل اجازة استثنائية بناءا علي قرار من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي إذا دعت الضرورة إلي ذلك مؤكدا أن هذا القرار لا ينطبق على العاملين بالمستشفي الجامعي بأسوان ولا قطاعات الأمن الجامعى، وإدارة الحدائق، والمزارع، - أو حسب الحاجة مع التنسيق مع إدارة الجامعة - وكذلك لا ينطبق القرار على العاملين الحاصلين على إجازة جزء من الوقت، ولا يتم الحصول على أى اجازات اعتيادية أثناء سريان القرار.

مشددا على كافة العاملين والمترددين على الجامعة والمستشفيات الجامعية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. طبقا لخطة الجامعة للمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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