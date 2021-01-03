عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن المحاجر ومحطات الوقود

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من الوزراء والمسئولين، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع اليوم الأحد، بالتطوير الشامل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية وفق آلية مركزية موحدة.





كما وجه بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بمختلف أنحاء الجمهورية.



