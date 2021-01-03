أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

الأحد 03/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد زكي

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك الموقوف بقرار من وزير الشباب والرياضة، أنه يحترم قرار القضاء ولا يجوز التعليق عليه، بشأن تأجيل الحكم في قرار إيقاف مجلس الإدارة لوجود مخالفات مالية.

 

وقال منصور في تصريحات صحفية : تم تأجيل الحكم وحجز دعوتي من قبل محكمة الفضاء الإداري بجلسة يوم ٧  من شهر فبراير المقبل، وذلك بناءاً أحداث مرتبة وتدخل بعض الشخصيات وطلب الخصوم للاطلاع.

 

وواصل : قرار دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والجهة الإدارية بإيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، ليس قانوني، وأنا رجل وطني احترم القضاء لذلك سوف اتخذ حقي بالقانون و والقرار بيد قضاء مصر الشامخ.

 

وأتم منصور تصريحاته : أنا لست ضد الزمالك ومصلحته، وجماهير الزمالك تتفهم هذا الأمر فالزمالك كيان كبير ويمتلك جماهير عظيمة بالملايين وجمهور الأبيض يقف بجانب وطنه لذلك الزمالك نادي الوطنية والكرامة.

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