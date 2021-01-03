محافظ المنيا : 16 مستشفى مخصصة لحالات كورونا، تعمل بكفاءة ، وتوافر الاكسجين واسطوانات الغاز بجميع المستشفيات

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يتابع على مدار الساعة الوضع الصحي بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، لافتا الى استمرار انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا من خلال التنسيق مع كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعة، فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وأكد المحافظ على توافر كافة المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.



وأوضح " القاضي" أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرير، وهناك 16 مستشفى منهم تستقبل حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، و317 حضانة أطفال مبتسرين، و94 ثلاجة حفظ موتى.

وأكد محافظ المنيا أن الـ 16 مستشفى داخل محافظة المنيا المخصصة لحالات كورونا، تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.، موضحا توافر الاكسجين بالإضافة الى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات من خلال 5 تانكات بمستشفيات عزل ملوي، صدر المنيا، المنيا العام، جراحات اليوم الواحد وكذلك صدر وقلب الجامعة.

وأعرب محافظ المنيا عن خالص شكره وتقديره للأطقم الطبية في جميع المستشفيات على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، موضحا انهم خط الدفاع الأول وعلينا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم.



وقال المحافظ، ان غرفة العمليات، متواجدة على مدار الساعة، لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد علي أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 ) بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335.